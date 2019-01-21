Катался на санках и упал: на Ангарском перевале пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 14:51 2019-01-21T15:23:10+03:00

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На Ангарском перевале во катания на санках пострадал шестилетний ребенок. Это произошло 20 января в районе полудня.

- При падении с санок ребенок 2012 года рождения получил рваные ссадины лица, - уточнили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Первую медпомощь оказали специалисты Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". В госпитализации ребенок не нуждался.

Напомним, на Ай-Петри, несмотря на запрет от МЧС из-за опасности схода лавин, едут туристы. Проезд туда официально закрыт с 4 января, когда около сотни машин и 300 человек оказались заблокированы из-за схода снежных лавин. Больше 12 часов спасатели разгребали снег и освобождали автомобилистов.