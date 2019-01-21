В Черноморском районе собака заболела бешенством

СЕГОДНЯ 15:19 2019-01-21T15:20:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Кировское Черноморского района зафиксировали первый случай бешенства в 2019 году. Носителем вируса оказалась собака в частном домовладении, сообщили в пресс-службе крымского управления Россельхознадзора.

В домовладении установили карантин, на период его действия запрещена торговля домашними животными и вывоз за ее пределы кошек и собак.

Ограничения продлятся, пока не пройдет два месяца со времени последнего случая заболевания животных бешенством.

Напомним, за 2018 год зарегистрировано 32 случая заболевания бешенством домашних и диких животных в Крыму, 3 случая зафиксировали в Севастополе.