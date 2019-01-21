В Черноморском районе собака заболела бешенством
В частном домовладении ввели карантин
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В селе Кировское Черноморского района зафиксировали первый случай бешенства в 2019 году. Носителем вируса оказалась собака в частном домовладении, сообщили в пресс-службе крымского управления Россельхознадзора.
В домовладении установили карантин, на период его действия запрещена торговля домашними животными и вывоз за ее пределы кошек и собак.
Ограничения продлятся, пока не пройдет два месяца со времени последнего случая заболевания животных бешенством.
Напомним, за 2018 год зарегистрировано 32 случая заболевания бешенством домашних и диких животных в Крыму, 3 случая зафиксировали в Севастополе.