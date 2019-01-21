В Крыму комплексы «Бастион» и «Бал» совершили марш на полигоны боевой подготовки
Противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» в Крыму выполнили комплекс учебно-боевых задач. Они совершили марш на полигоны, подготовили технику к боевому применению и замаскировали огневые позиции.
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, расчеты комплексов отработали все практические действия.
- Для проведения мероприятия задействовали полигоны, расположенные на Крымском полуострове и на Кавказском побережье Черного моря, - добавили в пресс-службе.
В учениях принимали участие более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.
Напомним, в декабре прошлого года в Крыму личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота вместе с комплексами разведки морской и воздушной обстановки отрабатывали навыки нанесения условных ракетных ударов при развертывании с марша.