В Крыму комплексы «Бастион» и «Бал» совершили марш на полигоны боевой подготовки

СЕГОДНЯ 15:27 2019-01-21T15:27:54+03:00

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Противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» в Крыму выполнили комплекс учебно-боевых задач. Они совершили марш на полигоны, подготовили технику к боевому применению и замаскировали огневые позиции.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, расчеты комплексов отработали все практические действия.

- Для проведения мероприятия задействовали полигоны, расположенные на Крымском полуострове и на Кавказском побережье Черного моря, - добавили в пресс-службе.

В учениях принимали участие более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Напомним, в декабре прошлого года в Крыму личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота вместе с комплексами разведки морской и воздушной обстановки отрабатывали навыки нанесения условных ракетных ударов при развертывании с марша.