Погода в Крыму на 22 января: туман, гололед и тепло до +4
22 января, по словам синоптиков, в Крыму будет большей частью сухо, лишь в южных и восточных районах возможны небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Также возможен туман, а в горах гололед.
- В Симферополе переменная облачность, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ночью местами небольшой снег, гололедица; днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.
В Керчи облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем без осадков. Ветер днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем около 0°.