Погода в Крыму на 22 января: туман, гололед и тепло до +4

СЕГОДНЯ 06:12 2019-01-22T06:12:25+03:00

В горах будет туман и гололед. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове нет зимних морозов

Изменить размер текста: A A

22 января, по словам синоптиков, в Крыму будет большей частью сухо, лишь в южных и восточных районах возможны небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Также возможен туман, а в горах гололед.

- В Симферополе переменная облачность, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ночью местами небольшой снег, гололедица; днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

В Керчи облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем без осадков. Ветер днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем около 0°.