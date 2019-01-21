В Черном море нашли шлюпку с мертвым мужчиной на борту
В нейтральных водах Черного моря 19 января нашли тело мужчины, находящееся в шлюпке. Предположительно она принадлежала теплоходу «Волго-Балт», затонувшего у берегов Турции на Рождество.
- В нейтральных водах Черного моря примерно в 70-100 милях от берега города Туапсе членами экипажа судна Nurs обнаружено тело мужчины, находящееся в шлюпке, предположительно принадлежащей теплоходу «Волго-Балт», - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Шлюпку с телом отбуксировали в 415 район якорной стоянки порта Новороссийск. Труп и судно осмотрели, назначена судмедэкспертиза. Следственные органы начали проводить досудебную проверку, устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего.