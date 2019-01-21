В части Симферополя 22 января отключат электричество
22 января, во вторник, в Симферополе пройдет традиционное отключение света.
Электричества не будет с 8.00 утра до 17 вечера.
- Отключения электроснабжения происходят из-за с плановым ремонта электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».
И так, 22 января, свет в столице региона отключат по следующим адресам:
улица Гагарина, 34, 38, 42, 44;
улица Киевская, 98а, 100, 104, 110;
Каменский массив: садовые товарищества - «Бодрость», «Водник», «Изыскатель», «Садовод», «Ягодка», «Автобусник», «Пчелка», «Автомобилист», « Полет».
Кстати, в Керчи подразделение «Крымэнерго» оштрафовали на 600 тысяч рублей. Энергетики затянули сроки подключения к электросетям дома, где живет семья с двумя детьми. Горожане написали на энергетиков жалобу в местную прокуратуру.
Надзорное ведомство заступилось за семью, подало иск в суд. Слуги Фемиды поддержали прокуратуру и наказали энергетиков.