В части Симферополя 22 января отключат электричество

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-21T19:00:02+03:00

Целый день нельзя будет пользоваться утюгами и другими электроприборами. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

22 января, во вторник, в Симферополе пройдет традиционное отключение света.

Электричества не будет с 8.00 утра до 17 вечера.

- Отключения электроснабжения происходят из-за с плановым ремонта электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».

И так, 22 января, свет в столице региона отключат по следующим адресам:

улица Гагарина, 34, 38, 42, 44;

улица Киевская, 98а, 100, 104, 110;

Каменский массив: садовые товарищества - «Бодрость», «Водник», «Изыскатель», «Садовод», «Ягодка», «Автобусник», «Пчелка», «Автомобилист», « Полет».

Кстати, в Керчи подразделение «Крымэнерго» оштрафовали на 600 тысяч рублей. Энергетики затянули сроки подключения к электросетям дома, где живет семья с двумя детьми. Горожане написали на энергетиков жалобу в местную прокуратуру.

Надзорное ведомство заступилось за семью, подало иск в суд. Слуги Фемиды поддержали прокуратуру и наказали энергетиков.