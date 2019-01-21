2019-01-21T19:00:02+03:00
Общество

В части Симферополя 22 января отключат электричество

Свет пропадет из-за ремонтных работ
Галина КОВАЛЕНКО
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Целый день нельзя будет пользоваться утюгами и другими электроприборами.Целый день нельзя будет пользоваться утюгами и другими электроприборами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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22 января, во вторник, в Симферополе пройдет традиционное отключение света.

Электричества не будет с 8.00 утра до 17 вечера.

- Отключения электроснабжения происходят из-за с плановым ремонта электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».

И так, 22 января, свет в столице региона отключат по следующим адресам:

улица Гагарина, 34, 38, 42, 44;

улица Киевская, 98а, 100, 104, 110;

Каменский массив: садовые товарищества - «Бодрость», «Водник», «Изыскатель», «Садовод», «Ягодка», «Автобусник», «Пчелка», «Автомобилист», « Полет».

Кстати, в Керчи подразделение «Крымэнерго» оштрафовали на 600 тысяч рублей. Энергетики затянули сроки подключения к электросетям дома, где живет семья с двумя детьми. Горожане написали на энергетиков жалобу в местную прокуратуру.

Надзорное ведомство заступилось за семью, подало иск в суд. Слуги Фемиды поддержали прокуратуру и наказали энергетиков.

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