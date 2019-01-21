2019-01-21T18:34:32+03:00
Общество

Дорогу Керчь-Багерово не будут перекрывать из-за строительства ж/д подхода к Крымскому мосту

Это бы лишило людей единственного прямого транспортного сообщения
Александра КОРШУНОВА
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Этот вопрос будет курировать министр транспорта Крыма Сергей АксеновЭтот вопрос будет курировать министр транспорта Крыма Сергей АксеновФото: Надежда ДАЦЮК
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К Сергею Аксенову в соцсетях обратились обеспокоенные жители: из-за строительства ж/д подхода к Крымскому мосту нужно было перекрывать единственную дорогу Керчь-Багерово.

Для работ там нужно соорудить насыпь, что приведет к разрыву единственного прямого транспортного сообщения.

В свою очередь глава Крыма пообещал, что ее сделают таким образом, чтобы не перекрывать дорогу для жителей 9 населенных пунктов.

- Люди должны иметь свободный доступ ко всем необходимым социальным объектам. Насыпь необходимо соорудить таким образом, чтобы не мешать движению автомобильного транспорта. Данный вопрос поручено курировать министру транспорта Сергею Карпову, - подчеркнул Аксенов.

Напомним, на Крымском мосту уложили 1,5 километра железнодорожных путей. Кроме того, на подходах к мосту завершают строительствоподземного тоннеля для поездов. Он станет частью 18-ти километровой железной дороги.

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