Дорогу Керчь-Багерово не будут перекрывать из-за строительства ж/д подхода к Крымскому мосту

СЕГОДНЯ 18:17 2019-01-21T18:34:32+03:00

Этот вопрос будет курировать министр транспорта Крыма Сергей Аксенов Фото: Надежда ДАЦЮК

Это бы лишило людей единственного прямого транспортного сообщения

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К Сергею Аксенову в соцсетях обратились обеспокоенные жители: из-за строительства ж/д подхода к Крымскому мосту нужно было перекрывать единственную дорогу Керчь-Багерово.

Для работ там нужно соорудить насыпь, что приведет к разрыву единственного прямого транспортного сообщения.

В свою очередь глава Крыма пообещал, что ее сделают таким образом, чтобы не перекрывать дорогу для жителей 9 населенных пунктов.

- Люди должны иметь свободный доступ ко всем необходимым социальным объектам. Насыпь необходимо соорудить таким образом, чтобы не мешать движению автомобильного транспорта. Данный вопрос поручено курировать министру транспорта Сергею Карпову, - подчеркнул Аксенов.

Напомним, на Крымском мосту уложили 1,5 километра железнодорожных путей. Кроме того, на подходах к мосту завершают строительствоподземного тоннеля для поездов. Он станет частью 18-ти километровой железной дороги.