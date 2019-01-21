На директора крымской школы завели уголовное дело из-за 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:59 2019-01-21T18:59:32+03:00

На такую сумму учебное учреждение не получило мебель, хотя по документам столы и шкафы стоят в классах

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В Республике Крым по материалам прокурорской проверки завели уголовное дело о незаконном расходовании денег, выделенных на оснащение школы в Красногвардейском районе. В роли подозреваемого оказался директор одной из школ района.

- Руководитель МБОУ «Климовская школа» подписал документы о приемке товара, на основании которых перечислил в полном объеме оплату за поставку школьной мебели, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

На деле мебель поставщие не привез в общеобразовательное учреждение. Надзорные оргна недосчитал столов, шкафов и стульев на 180 тысяч рублей.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по признакам преступления злоупотребление должностным полномочиями. Подозреваемому по части 1 статьи 285 Уголовного Кодекса РФ грозит лишение свободы на срок до четырех лет.