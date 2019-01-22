Спасенных в Черном море иностранных моряков эвакуируют на спецборт МЧС
Сейчас пострадавших забирают с третьего судна
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Пострадавших во время ЧП в Черном море переправляют на спецборт МЧС. Моряки находятся на семи судах.
- Сейчас спецборт МЧС обошел два суда, эвакуируют пострадавших моряков с третьего судна, - сообщил глава Центра медицины катастроф РК Сергей Олефиренко.
По его словам, чтобы эвакуировать всех пострадавших и доставить их в порт Керчь, необходимо от трех до пяти часов.
- В порту расположена эвакуационная площадка МЧС, за пределами стоят сотрудники «Центра медицины катастроф», - уточнил Олефиренко.
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