Спасенных в Черном море иностранных моряков эвакуируют на спецборт МЧС

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-22T12:58:49+03:00

Сейчас пострадавших забирают с третьего судна

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Пострадавших во время ЧП в Черном море переправляют на спецборт МЧС. Моряки находятся на семи судах.

- Сейчас спецборт МЧС обошел два суда, эвакуируют пострадавших моряков с третьего судна, - сообщил глава Центра медицины катастроф РК Сергей Олефиренко.

По его словам, чтобы эвакуировать всех пострадавших и доставить их в порт Керчь, необходимо от трех до пяти часов.

- В порту расположена эвакуационная площадка МЧС, за пределами стоят сотрудники «Центра медицины катастроф», - уточнил Олефиренко.