2019-01-22T13:32:35+03:00
Происшествия

Иностранные суда "Маэстро" и "Канди" до сих пор горят в Черном море

Сильный ветер усложняет тушение пожара
Галина КОВАЛЕНКОНадежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Два судна «Маэстро» и «Канди» под флагом Танзании, загоревшихся в Черном море, до сих пор не потушили.

- Судна продолжают гореть, их еще не потушили. Пытаются ослабить огонь, но шансов минимальное количество. В Черном море сейчас сложные погодные условия – сильный ветер и туман, дальность видения минимальная, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

Ранее в СМИ появилась информация, что суда затонули, но они пока что продолжают держаться на воде.

- Суда уже накренились, одно на левый борт, другое на правый, - уточнили в Погрануправлении.

Еще больше материалов по теме: «Пожар на газовозах в Керченском проливе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасенных в Черном море иностранных моряков эвакуируют на спецборт МЧС
Эксперт назвал вероятную причину пожара на газовозах в Черном море
Медики ждут команды: Спасенных в Черном море иностранных моряков все еще не доставили в Керчь
Украинца приговорили к 8 месяцам колонии за незаконное пересечение границы с Крымом
Погода в Крыму на 22 января: туман, гололед и тепло до +4
Спасенные моряки после пожара на суднах в Черном море еще не отправились в Керчь
После пожара на судах в Керченском проливе погибли 11 моряков
На борту терпящих бедствие в Черном море судов не было граждан РФ
В Керчи готовы принять моряков, спасенных при пожаре на судах в Черном море
В Черном море достали из воды 9 тел после инцидента с загоревшимися танкерами из Танзании
Количество погибших при возгорании судов в Черном море увеличилось до трех человек
На директора крымской школы завели уголовное дело из-за 180 тысяч рублей
Дорогу Керчь-Багерово не будут перекрывать из-за строительства ж/д подхода к Крымскому мосту
В части Симферополя 22 января отключат электричество
В Черном море нашли шлюпку с мертвым мужчиной на борту
В Крыму начнется реконструкция Северо-Крымского канала
В Крыму комплексы «Бастион» и «Бал» совершили марш на полигоны боевой подготовки
В Черноморском районе собака заболела бешенством
Катался на санках и упал: на Ангарском перевале пострадал ребенок
Крымские спасатели вытащили две машины из снежных заносов
Крымчанину отказали в регистрации "жилого" дома без крыши, дверей и окон
В Керчи столкнулись две легковушки: Пострадали три человека
21 января в части Симферополя не будет воды
В России могут начать штрафовать за неправильное обозначение Крыма на картах
За прошлый год крымским браконьерам выписали около 6,5 миллиона рублей штрафов
Погода в Крыму на 21 января: до +9 и дождь