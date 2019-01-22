Иностранные суда "Маэстро" и "Канди" до сих пор горят в Черном море

СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-22T13:32:35+03:00

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Два судна «Маэстро» и «Канди» под флагом Танзании, загоревшихся в Черном море, до сих пор не потушили.

- Судна продолжают гореть, их еще не потушили. Пытаются ослабить огонь, но шансов минимальное количество. В Черном море сейчас сложные погодные условия – сильный ветер и туман, дальность видения минимальная, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

Ранее в СМИ появилась информация, что суда затонули, но они пока что продолжают держаться на воде.

- Суда уже накренились, одно на левый борт, другое на правый, - уточнили в Погрануправлении.