Буксир с пострадавшими после пожара на танкерах в Черном море ожидают к 17.00 в порту Керчь
В Керченском порту ждут буксир с моряками, спасенными после пожара на иностранных танкерах «Маэстро» и «Танзания» в Черном море.
- К причалу торгового порта их доставит спасательное судно «Меркурий». Спасатель-буксир смог забрать с восьми судов живых пострадавших моряков и тела погибших, - уточнили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму. – Первыми на борт буксира удалось поднять двух моряков-индусов, которых вытащили из воды члены экипажа танкера «Яков Гунин».
В порту ждут борт МЧСФото: Галина КОВАЛЕНКО
По данным пресс-службы, время доставки моряков на берег затянулось из-за сложных погодных условий - тумана, сильного ветра и штома. Шансов же спасти танкеры нет - несмотря на все усилия пожар не удалось потушить.
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