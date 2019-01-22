2019-01-22T17:23:19+03:00
Общество

Часть Симферополя 23 января останется без света

Под отключения попадут жители четырех улиц
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Света не будет из-за замены электроопор.Света не будет из-за замены электроопор.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В крымской столице 23 января ожидаются перебои с подачей электроэнергии.

Под отключения попадут жители четыре улиц, связано это с проведением ремонтных работ на линиях электропередач. По данным "Крымэнерго", будет производиться замена опор.

Где не будет света:

- на ул. 51-ой Армии, 60-80 (чет), 59-69 (нечет)

- пер. Ладыгина, 1

- ул. Лебедева, 46, 50, 56, 59/72, 60, 69

- ул. Солнечная, 60, 59-63 (нечет)

КУДА ЗВОНИТЬ

Если у вас дома или на работе пропал свет, об этом можно сообщить по следующим номерам:

8 800 50 60 007 - с мобильных

0 800 50 60 007 - со стационарных

+7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации об аварии

Звонки бесплатные.

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