Часть Симферополя 23 января останется без света
В крымской столице 23 января ожидаются перебои с подачей электроэнергии.
Под отключения попадут жители четыре улиц, связано это с проведением ремонтных работ на линиях электропередач. По данным "Крымэнерго", будет производиться замена опор.
Где не будет света:
- на ул. 51-ой Армии, 60-80 (чет), 59-69 (нечет)
- пер. Ладыгина, 1
- ул. Лебедева, 46, 50, 56, 59/72, 60, 69
- ул. Солнечная, 60, 59-63 (нечет)
КУДА ЗВОНИТЬ
Если у вас дома или на работе пропал свет, об этом можно сообщить по следующим номерам:
8 800 50 60 007 - с мобильных
0 800 50 60 007 - со стационарных
+7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации об аварии
Звонки бесплатные.