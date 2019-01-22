Часть Симферополя 23 января останется без света

СЕГОДНЯ 17:18 2019-01-22T17:23:19+03:00

Света не будет из-за замены электроопор. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Изменить размер текста: A A

В крымской столице 23 января ожидаются перебои с подачей электроэнергии.

Под отключения попадут жители четыре улиц, связано это с проведением ремонтных работ на линиях электропередач. По данным "Крымэнерго", будет производиться замена опор.

Где не будет света:

- на ул. 51-ой Армии, 60-80 (чет), 59-69 (нечет)

- пер. Ладыгина, 1

- ул. Лебедева, 46, 50, 56, 59/72, 60, 69

- ул. Солнечная, 60, 59-63 (нечет)

КУДА ЗВОНИТЬ

Если у вас дома или на работе пропал свет, об этом можно сообщить по следующим номерам:

8 800 50 60 007 - с мобильных

0 800 50 60 007 - со стационарных

+7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации об аварии

Звонки бесплатные.