Рекорд 2018 года: В Крыму отдохнули на 28% больше туристов, чем в 2017 году

СЕГОДНЯ 17:38 2019-01-22T17:41:53+03:00

В 2019 году власти ждут еще больше гостей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Полуостров за год посетили 6,8 миллиона человек

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал рекордным число туристов, отдохнувших на полуострове в прошлом году.

- Подведены итоги курортного сезона 2018 года. В Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов – рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%, - сообщил глава РК.

Власти считают, что причин для этого несколько. Первое, открытие Крымского моста и нового терминала аэропорта «Симферополь», благодаря чему лучилась транспортная доступность. Второе, доступность цен, с чем могут поспорить как местные жители, так и приезжие. Третье, сервис, который, по мнению чиновников, тоже улучшился.

Напомним, новогодние праздники в Крыму отметили больше 190 тысяч отдыхающих, что на 40% превысило показатели прошлого года. 47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% - самолетами. Еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной.