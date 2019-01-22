Минздрав Крыма: Жизни спасенных моряков ничего не угрожает, "тяжелых" пациентов нет

22 Янв. 23:16 2019-01-22T23:16:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Угрозы для жизни 12 спасенных во время пожара в Черном море людей нет.

- Все пострадавшие госпитализированы в отделение травматологии, находятся в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести, - рассказали в министерстве здравоохранения Крыма. - В Керченской больнице №1 они получили консультации комбустиолога, анестезиолога, хирурга и психолога ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

В ведомстве подчеркнули, что квалифицированную медицинскую помощь иностранные моряки получают в полном объеме.

Для эвакуации задействовали шесть бригад станции скорой медицинской помощи.

Напомним, ЧП произошло 21 января примерно в 18.00 в 15 милях южнее мыса Такиль, недалеко от Керченского пролива. На борту находилось 32 человека, все они - граждане Индии и Турции, россиян среди моряков нет. По последним данным, 10 человек погибли, 12 ранены, поиски остальных продолжаются.