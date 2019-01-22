Минздрав Крыма: Жизни спасенных моряков ничего не угрожает, "тяжелых" пациентов нет
Угрозы для жизни 12 спасенных во время пожара в Черном море людей нет.
- Все пострадавшие госпитализированы в отделение травматологии, находятся в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести, - рассказали в министерстве здравоохранения Крыма. - В Керченской больнице №1 они получили консультации комбустиолога, анестезиолога, хирурга и психолога ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».
В ведомстве подчеркнули, что квалифицированную медицинскую помощь иностранные моряки получают в полном объеме.
Для эвакуации задействовали шесть бригад станции скорой медицинской помощи.
Напомним, ЧП произошло 21 января примерно в 18.00 в 15 милях южнее мыса Такиль, недалеко от Керченского пролива. На борту находилось 32 человека, все они - граждане Индии и Турции, россиян среди моряков нет. По последним данным, 10 человек погибли, 12 ранены, поиски остальных продолжаются.
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