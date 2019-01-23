2019-01-23T08:48:24+03:00
Происшествия

Загоревшиеся в Черном море суда находились под санкциями США

Из-за поставок топлива в Сирию
Анастасия ЖУКОВА
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Торговые суда Candy и Maestro включены в санкционный список США из-за поставок топлива Сирию.

Так, танкер-газовоз Maestro, по данным информагентства Reuters, не смог зайти в российский порт Темрюк, потому что ему запретило использовать порт руководство газового терминала «Мактрен-Нафта». Многие предпориниматели не желают иметь дела с компаниями или судами, попавшими под санкции, так как рискуют из-за подобніх сделок сами оказаться в санкционном списке США.

Напомним, ЧП произошло 21 января примерно в 17.10 в 30 километрах к юго-востоку от мыса Такиль, недалеко от Керченского пролива. Предположительно, пожар начался во время перевалки груза с танкера на танкер. По предварительным данным, суда везли сжиженный газ.

На борту находилось 32 человека, все они - граждане Индии и Турции, россиян среди моряков нет. По последним данным, 10 человек погибли, 12 ранены, поиски остальных продолжаются.

Выживших доставили в керченскую городскую больницу, угрозы для их жизни нет. Тела погибших также находятся в Керчи.

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