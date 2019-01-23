2019-01-23T09:13:06+03:00
Происшествия

В Крыму нашли двух боевиков незаконного украинского батальона

Возбуждено уголовное дело
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В Крыму сотрудники ФСБ обнаружили двух участников незаконного формирования «батальон имени Номана Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

В отношении боевиков возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, в начале зимы на крымской границе задержали жителя полуострова, который устроил в Крыму схрон с боеприпасами и взрывчаткой. Мужчина спрятал 12 кило тротила и 200 патронов. Сотрудники спецслужб нашли у него связи с батальоном имени Челебиджихана.

Еще один боевик из этого батальона попался в марте.

СПРАВКА «КП»

Батальон имени Номана Челебиджихана - вооруженное формирование, принимающее участие в блокаде Крыма. Оно в том числе принимало участие в войне на востоке Украины на стороне украинских силовиков в качестве диверсионно-разведывательных групп. Состоит преимущественно из националистов и радикальных исламистов из Крыма.

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