На трассе Керчь-Феодосия задержали иномарку с четырьмя килограммами нелегальной черной икры

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-23T10:01:26+03:00

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На трассе Керчь-Феодосия крымские пограничники задержали машину с нелегальными банками черной икры общим весом более четырех килограммов, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

На икру, содержащуюся в стеклянных банках, не было соответствующих документов.

Задержан 52-летний гражданин, его машина изъята, а икра передана на ихтиологическое исследование, которое подтвердило, что она принадлежит особям осетровых пород.

В отношении жителя Феодосии возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).