«Они стоят у меня перед глазами»: Капитан иностранного судна после опознания тел матросов
Он постоянно думает о погибших членах экипажа
Кареты скрой помощи встречали пострадавших моряковФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Капитан одного из иностранных судов, горящих с 21 января в Черном море, постоянно думает о членах экипажа, которых уже не спасти.
- Пожалуйста, не трогайте меня. Не трогайте. Они мертвые… Стоят у меня перед глазами, я думаю об этом, - рассказал капитан.
Накануне он участвовал в опознании тел своих товарищей, которых не удалось спасти.
В Черном море до сих пор горят корабли, без вести пропавших до сих пор ищут. Для вывоза граждан Турции на родину консульство уже готовит документы.
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