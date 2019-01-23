«Они стоят у меня перед глазами»: Капитан иностранного судна после опознания тел матросов

СЕГОДНЯ 16:10 2019-01-23T16:11:39+03:00

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Капитан одного из иностранных судов, горящих с 21 января в Черном море, постоянно думает о членах экипажа, которых уже не спасти.

- Пожалуйста, не трогайте меня. Не трогайте. Они мертвые… Стоят у меня перед глазами, я думаю об этом, - рассказал капитан.

Накануне он участвовал в опознании тел своих товарищей, которых не удалось спасти.

В Черном море до сих пор горят корабли, без вести пропавших до сих пор ищут. Для вывоза граждан Турции на родину консульство уже готовит документы.