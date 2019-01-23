В центре Симферополя 24 января закроют для проезда часть улиц

СЕГОДНЯ 16:58 2019-01-23T17:54:55+03:00

В 9.30 в храме Александра Невского начнется панихида. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Движение и парковку ограничат до 10.30

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В Симферополе утром 24 января будет затруднено движение транспорта.

- С 10.00 до 10.30 будет перекрыто движение от кафедрального Александра Невского собора (улица Александра Невского, 6) до памятника Екатерине II (ул. Ленина), - предупредили в администрации крымской столицы.

В период с 9.00 до 10.30 на этих улицах будет запрещена парковка.

Власти уточнили, что ограничения вводятся в связи с проведением Крестного хода, приуроченного к 100-летию геноцида казачьего народа.

В 9.30 в храме Александра Невского начнется панихида. По окончании богослужения казаки и участники акции памяти пройдут к памятнику императницы Екатерины II, где состоится траурный митинг. Начало митинга – реквиемы в 10.30.