2019-01-23T17:17:37+03:00
Общество

В Симферополе ремонтируют водовод: часть города и района останется без воды

Будет организован подвоз воды
Надежда ДАЦЮК
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График подвоза воды можно посмотреть на сайте "Вода Крыма"График подвоза воды можно посмотреть на сайте "Вода Крыма"Фото: Надежда ДАЦЮК
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В четверг, 24 января, часть Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского района останется без воды. Водоснабжение будет ограничено с 9.00 до 20.00, сообщили в пресс-службе «Вода Крыма».

Без воды останутся села Малиновка, Кизиловое, Фонтаны, Каштановое, Партизанское, Тополи, Новопавловка, Почтовое, Приятное Свидание, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Дубки, Левадки, Перово, а также садовые товарищества «Родничок», «Союз», «Ивушка».

В Симферополе отключения коснутся в микрорайонов Заводское, Новоромановка, Льдозавод, Промзона, улицы Крымской правды, Батурина, Трубаченко и переулка Элеваторный. Также давление будет снижено в микрорайонах Москольцо, Украинка, Анатра, ж/д вокзал, центр города, район улиц Кечкеметской, Лизы Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Калинина, Дзюбанова, Спера, Лексина, а также в поселках Грэсовский, Аграрное и село Молодежное.

Ограничение водоснабжения предприятие «Вода Крыма» поясняет ремонтно-восстановительными работами на водоводе, который находится на улице Генерала Васильева в Симферополе.

На сайте «Воды Крыма» будет размещен график подвоза воды.

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