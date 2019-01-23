На трассу "Таврида" высыпали 700 тонн противогололедных реагентов с начала года

СЕГОДНЯ 17:59 2019-01-23T17:59:54+03:00

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Трассу «Таврида» с начала года посыпали 700 тоннами противогололедных материалов. Подрядчик строительства дороги – компания «ВАД» - с начала месяца изменила количество техники и регламент уборки.

- Сейчас дорожники своевременно реагируют на регулярный переход температуры с плюса на минус, обрабатывая все 190 километров «Тавриды», открытых в рамках запуска рабочего движения транспорта первой очереди трассы, - сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

По словам Карпова, количество техники, которая задействована в уборке трассы, увеличили с 26 до 43 единиц. Гейдеры, тракторы с щетками и погрузчики работают на дороге.

В пресс-службе минтранса РК также сообщили, что подрядчик следит за изменением погодных условий на трассе.