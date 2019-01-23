Суд в Симферополе отправил участника украинского нацбатальона под арест
Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу задержанного ранее участника незаконного вооруженного формирования «Крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» Э.Кадырова.
Как сообщалось, утром 23 января к нему в дом нагрянули силовики с обыском.
- Кадыров Э.О. подозревается в том, что он, выехал на территорию Украины, где добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана», не предусмотренное законодательством данного государства, действующее в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - отметили в пресс-службе суда.
Ранее в крымском ФСБ сообщили, что задержанный вступил в ряды упомянутого батальона в 2016 году и был не просто рядовым солдатом, а выполнял функции личного охранника командира - Ленура Ислямова, организатора продуктовой блокады Крыма и блэкаута 2015 года.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 208 УК РФ. В качестве меры пресечения суд избрал заключение под стражей сроком на два месяца, то есть до 23 марта 2019 года.