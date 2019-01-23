2019-01-23T19:52:23+03:00
Происшествия

Суд в Симферополе отправил участника украинского нацбатальона под арест

Задержанный был телохранителем командира батальона
Анастасия ЖУКОВА
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Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу задержанного ранее участника незаконного вооруженного формирования «Крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» Э.Кадырова.

Как сообщалось, утром 23 января к нему в дом нагрянули силовики с обыском.

- Кадыров Э.О. подозревается в том, что он, выехал на территорию Украины, где добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана», не предусмотренное законодательством данного государства, действующее в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - отметили в пресс-службе суда.

Ранее в крымском ФСБ сообщили, что задержанный вступил в ряды упомянутого батальона в 2016 году и был не просто рядовым солдатом, а выполнял функции личного охранника командира - Ленура Ислямова, организатора продуктовой блокады Крыма и блэкаута 2015 года.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 208 УК РФ. В качестве меры пресечения суд избрал заключение под стражей сроком на два месяца, то есть до 23 марта 2019 года.

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