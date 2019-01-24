2019-01-24T08:05:42+03:00
Общество

Погода в Крыму на 24 января: днем потеплеет до +13

Местами пройдут небольшие дожди
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Теплая погода задержится на полуострове до начала следующей рабочей недели.Теплая погода задержится на полуострове до начала следующей рабочей недели.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крым вернулось тепло. 24 января днем столбики термометров поднимутся до +13 градусов, ночью прохладнее, от +3 до +8.

- В ближайшие трое суток погоду на полуострове будет определять теплый и влажный воздух Средиземноморья. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами усилится до 15 м/с, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе в четверг облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный ночью 9-14 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +11…+13.

Теплая погода задержится на полуострове до начала следующей рабочей недели.

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