Часть Симферополя до вечера осталась без света

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-24T09:26:49+03:00

Электричество вернут в дома к 17.00 24 января

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Часть Симферополя 24 января осталась без электричества. Под отключения попали жители семи улиц.

Света до 17.00 не будет по следующим адресам:

- ул. Гурзуфская, 16 а, 10/4-30 (чет)

- ул. Академика Стевена, 2-42 (чет), 1-21 (нечет)

- ул. Малосадовая, 9

- ул.2-й Гвардейской Армии 82-100 (чет) 3,5, 47-59 (нечет);

- пер. Заводской, 10-14 (чет), 40, 50, 52, 33;

- пер. Аэрофлотский, 11, 14;

- ул. Севастопольская, 145-219 (нечет), 227.

Кроме того, с 9 утра крупные села и микрорайоны города остались без воды. Будет организован подвоз живительной влаги. Время и адреса, куда приедут автоцистены.