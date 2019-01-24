2019-01-24T09:41:45+03:00
Общество

Набережную Ялты благоустроят: Там высадят кедры, сосны и можжевельники

Разобьют и новые цветники
Александра КОРШУНОВА
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Уже к весне все работы должны завершитьсяУже к весне все работы должны завершитьсяФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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На ялтинской набережной проводятся масштабные работы по благоустройству. Сейчас сотрудники «Зеленстроя» там убирают аварийные деревья, проводят санитарную обрезку и кронирование зеленых насаждений. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Челпанов.

В ближайшее время на этом месте высадят: итальянскую сосну, атласский кедр, горизонтальные можжевельники, лавровишню, шаровидные туи и другие растения.

Вот так будет выглядеть обновленная городская набережная. Фото: социальные сети Алексея Челпанова

Вот так будет выглядеть обновленная городская набережная. Фото: социальные сети Алексея Челпанова

Также там разобьют новые цветники и отреконструируют куртины на газонах.

- Уверен, что уже с наступлением весны наша набережная заиграет новыми красками, - добавил Челпанов.

Кстати, парки, скверы и дворы в Ялте приведут в порядок за 150 миллионов рублей. Деньги в частности пойдут на благоустройство парка Пионерский, сквера Ломоносова и сквера на улице Садовой.

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