Набережную Ялты благоустроят: Там высадят кедры, сосны и можжевельники
На ялтинской набережной проводятся масштабные работы по благоустройству. Сейчас сотрудники «Зеленстроя» там убирают аварийные деревья, проводят санитарную обрезку и кронирование зеленых насаждений. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Челпанов.
В ближайшее время на этом месте высадят: итальянскую сосну, атласский кедр, горизонтальные можжевельники, лавровишню, шаровидные туи и другие растения.
Вот так будет выглядеть обновленная городская набережная. Фото: социальные сети Алексея Челпанова
Также там разобьют новые цветники и отреконструируют куртины на газонах.
- Уверен, что уже с наступлением весны наша набережная заиграет новыми красками, - добавил Челпанов.
Кстати, парки, скверы и дворы в Ялте приведут в порядок за 150 миллионов рублей. Деньги в частности пойдут на благоустройство парка Пионерский, сквера Ломоносова и сквера на улице Садовой.