2019-01-24T10:35:58+03:00
Общество

Праздники закончились: В Симферополе разбирают елку

24 января с пл. Ленина увезут зеленую красавицу
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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От новогоднего настроения не осталось и следа.От новогоднего настроения не осталось и следа.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе на пл. Ленина коммунальщики разбирают главный символ зимних праздников - новогоднюю елку. Зеленую красавицу снова отправят в подсобку, где она пролежит до следующего нового года.

Для разборки ели прислали два подъемных крана. Новогодние шары уже сложили в коробки и увезли. Сейчас рабочие аккуратно снимают веточки и складывают их друг на друга. Затем разберут каркас.

Игрушки убирают до следующего года Фото: Надежда ДАЦЮК

Игрушки убирают до следующего годаФото: Надежда ДАЦЮК

Светящиеся праздничные композиции тоже убирают.

А у вас дома еще стоит зеленая красавица? Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

А у вас дома еще стоит зеленая красавица?Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, на новогодних праздниках в Крыму отдохнули больше 190 тысяч туристов, еще больше 80 тысяч посетили Севастополь.

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