Праздники закончились: В Симферополе разбирают елку
В Симферополе на пл. Ленина коммунальщики разбирают главный символ зимних праздников - новогоднюю елку. Зеленую красавицу снова отправят в подсобку, где она пролежит до следующего нового года.
Для разборки ели прислали два подъемных крана. Новогодние шары уже сложили в коробки и увезли. Сейчас рабочие аккуратно снимают веточки и складывают их друг на друга. Затем разберут каркас.
Игрушки убирают до следующего годаФото: Надежда ДАЦЮК
Светящиеся праздничные композиции тоже убирают.
А у вас дома еще стоит зеленая красавица?Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Напомним, на новогодних праздниках в Крыму отдохнули больше 190 тысяч туристов, еще больше 80 тысяч посетили Севастополь.