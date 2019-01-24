Праздники закончились: В Симферополе разбирают елку

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-24T10:35:58+03:00

От новогоднего настроения не осталось и следа. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе на пл. Ленина коммунальщики разбирают главный символ зимних праздников - новогоднюю елку. Зеленую красавицу снова отправят в подсобку, где она пролежит до следующего нового года.

Для разборки ели прислали два подъемных крана. Новогодние шары уже сложили в коробки и увезли. Сейчас рабочие аккуратно снимают веточки и складывают их друг на друга. Затем разберут каркас.

Игрушки убирают до следующего годаФото: Надежда ДАЦЮК

Светящиеся праздничные композиции тоже убирают.

А у вас дома еще стоит зеленая красавица?Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, на новогодних праздниках в Крыму отдохнули больше 190 тысяч туристов, еще больше 80 тысяч посетили Севастополь.