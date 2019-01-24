В центре Симферополя перевернулся реанимобиль: Есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-24T10:21:20+03:00

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В Симферополе, на пересечении улиц Толстого и Киевской, произошла авария с участием машины «скорой помощи» и легкового автомобиля «Опель».

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, пока непонятно, кто виноват: «скорая» не убедилась в безопасном проезде, или легковушка не предоставила ей преимущество.

Но из-за аварии получила травмы один из фельдшеров, девушка.

- Давайте все-таки не забывать кто где работает! Задача скорой - спасти пациента. Задача пациента - дожить до приезда скорой. Думайте, господа и дамы, когда где-то слышите звук сирены, будь то скорая, МЧС или любая другая экстренная служба, - написала в соцсети жительница Симферополя.

Напомним, в Керчи на шоссе Героев Сталинграда столкнулись два легковых автомобиля марок Dacia Logan и Skoda Fabia. В результате столкновения пострадали три человека.