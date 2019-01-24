В Черном море третьи сутки горят танкеры-газовозы

СЕГОДНЯ 10:18 2019-01-24T10:22:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Судна «Маэстро» и «Канди», загоревшиеся в Черном море вечером 21 января, продолжают гореть.

- Продолжается остаточное горение. На «Маэстро» чуть больше, на «Канди» - чуть меньше. Периодически производим орошение. Суда сейчас находятся на границе территориальных вод, они не мешают судоходству, - сообщил пресс-секретарь Росморречьфлота Алексей Кравченко.

По его словам, сейчас главная задача – снова скрепить танкеры между собой, поскольку они периодически разворачиваются в разные стороны.

Также Кравченко отметил, что поисковые работы продолжаются, скоро прилетит вертолет МЧС из Геленджика. Однако тела без вести пропавших до сих пор не удается найти.