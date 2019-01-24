2019-01-24T11:36:12+03:00
Общество

В Симферопольском районе на пожаре спасли троих человек

Двое из них – дети
Александра КОРШУНОВА
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В Симферопольском районе, на станции Пролетная, загорелся дом. На место происшествия сразу выехали сотрудники МЧС.

Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, загорелась квартира одноэтажного частного жилого дома, разделенного на трех хозяев.

- Удалось спасти 3 человека, эвакуировано двое детей. Один из пострадавших, 66-летний мужчина, госпитализирован в Красногвардейскую больницу, - добавил министр МЧС Сергей Шахов.

За час огонь удалось потушить, он уничтожил личные вещи, кровлю, мебель и технику в четырехкомнатной квартире на площади 70 квадратных метров.

Также, в этот же день, 23 января, сотрудники МЧС тушили пожар в селе Новоандреевка Симферопольского района.

Там в одноэтажном доме загорелся пол, возгорание ликвидировали за несколько минут. Площадь огня составила 2 квадратных метра.

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