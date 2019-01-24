Глухонемым севастопольским дворникам не платили зарплату почти полгода

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-24T14:56:08+03:00

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В Севастополе дворникам с ограниченными возможностями слуха и речи фирма «СитиКомфортСервис» не платила зарплату 4 месяца. Они неоднократно обращались с жалобами к своему работодателю, но – тщетно.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления, со ссылкой на средства массовой информации, дворники продолжали убирать улицы, несмотря на то, что деньги они так и не получили.

- В ходе проверки будут тщательным образом изучены изложенные в СМИ сведения о нарушении прав граждан с ограниченными возможностями, установлены все обстоятельства, - добавили в пресс-службе.

А по результатам проверки примут процессуальное решение.

Кстати, в Севастополе чиновник "сэкономил" на квартирах для пенсионеров. Он предоставил им некачественное жилье. Это обнаружили следственные органы, после этого началось расследование, а после дело направили в суд.

Теперь экс-чиновнику грозит крупный штраф или лишение свободы на 4 года.