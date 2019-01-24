На севастопольской турбазе взорвут 50-килограммовую авиабомбу

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-24T14:30:11+03:00

Осколки от бомбы могут разлететься на 600 метров. Фото: пресс-служба правительство Севастополя

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На территории турбазы имени А.В. Мокроусова обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. 50-килограммовый снаряд обезвредят 25 января, там, где и нашли - передвигать боеприпас опасно.

- В связи с этим с девяти утра и до окончания работ по уничтожению боеприпаса на туристско-оздоровительном комплексе им. А.В. Мокроусова будут прекращены все виды работ, - сообщает пресс-служба правительства города Севастополя.

Всех людей эвакуируют в безопасное место, а территорию турбазы оцепят. На всякий случай будут дежурить сотрудники скорой помощи.

- Возможный радиус разлета осколков данного боеприпаса составляет 600 метров, - отметили в ведомстве.

В Севастополе такие находки не редкость. Спасатели уже взрывали бомбы во дворах жилых домов и на дне Черного моря. Грамотные действия помогают избежать каких-либо ЧП.