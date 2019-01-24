На месте горения двух иностранных судов в Черном море нет разлива нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-24T14:18:18+03:00

Газовозы до сих пор пытаются потушить

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В Черном море, где горят иностранные суда «Маэстро» и «Канди», не зафиксирован разлив нефтепродуктов.

- Ситуация стабильная, разлива мазута и других нефтепродуктов нет. Сообщили в пресс-службе Росморречьфлота.

Кроме того, суда постепенно относит в сторону территориальных вод РФ по направлению к Керчи.

Также суда еще не потушили, еще есть остаточное горение.

- Периодически тушим. На «Маэстро» горение чуть больше, на «Канди» - меньше, - сообщил пресс-секретарь Росморречьфлота Алексей Кравченко.