2019-01-24T14:25:06+03:00
Общество

Ялтинский подросток попал на штраф за шутки с полицейскими

Только выплачивать его будет мама мальчика
Юлия КОРШУН
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В Ялте подросток решил пошутить: он сообщил сотрудникам полиции, что его в багажнике везут в лес. Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали для помощи ребенку.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, житель Гаспры решил пошутить и сделал ложный звонок в полицию, в этот момент он находился в собственном доме.

Оказалось, что мальчик живет в неполной семье, а его мама раньше привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

- В настоящее время нарушитель находится по месту жительства. Ответственность за проступок ребенка ложится на плечи матери, - добавили в МВД.

Теперь женщина должна будет заплатить штраф согласно протоколу за "ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних" и возместить расходы полиции за ложный вызов.

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