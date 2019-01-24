В Ленинском районе Крыма обезвредили две авиабомбы времен ВОВ

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-24T14:20:49+03:00

Они сохранили свою боевую способность. Фото: пресс-служба МЧС РФ по РК

Изменить размер текста: A A

Пиротехники в Ленинском районе Крыма обезвредили две авиационные бомбы. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РК, опасные предметы обнаружили местные жители в районе села Курортное.

На место выехали специалисты группы разминирования Керченского морского отряда, исследовали территорию.

- Они обнаружили 2 взрывоопасных предмета, которые идентифицированы как зажигательная авиационная бомба весом 50 килограммов и осколочная авиабомба весом 2,5 килограмма, - рассказал начальник отделения пиротехнических работ специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Антипов.

Предметы сохранили свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны.

- В результате совместной работы авиабомбы были успешно уничтожены с соблюдением максимальных мер безопасности, - добавили в пресс-службе.

Всего в операции задействовали 7 человек личного состава и 2 единицы техники.