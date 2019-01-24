За 2018 год в Крыму удалось трудоустроить почти 1600 инвалидов

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-24T15:26:29+03:00

Они обратились в службы занятости

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За прошлый год в службы занятости в поисках работы обратились 1 995 инвалидов, удалось трудоустроить почти 1600 человек. Это соответствует прошлогоднему показателю, сообщили в пресс-службе Минтруда РК.

Кстати, в Крыму работодателям предоставляеются субсидии на оборудование для трудоустройства маломобильных граждан. Так почти 900 тысяч рублей выделили на 2018 год .

С помощью субсидии 12 работодателей оборудовали рабочие места, на которые трудоустроили инвалидов.

- В прошлом году 65 человек приступили к профессиональному обучению по различным востребованным специальностям, 179 трудоустроены на временные, а 39 - на общественные работы, 19 граждан открыли собственное дело, - добавили в пресс-службе.

Кстати, на сайте «Центра занятости» проводится анкетирование инвалидов возраста с целью выявления потребности в трудоустройстве или открытия собственного дела.