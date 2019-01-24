В Щелкино горела квартира в пятиэтажном жилом доме

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-24T15:38:43+03:00

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

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В Щелкино 24 января загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 11.44, уточнили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Пожарные по прибытии эвакуировали десять человек, среди них были и дети.

Огонь уничтожил личные вещи владельцев квартиры

- Пожар произошел в одной из квартир на 4 этаже, - рассказал Министр. - Для борьбы с огнем была выполнена подача двух водяных стволов: посредством трехколенной лестницы в оконный проем четвертого этажа, а также через подъезд к очагу огня, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В течение 20 минут огонь потушили, площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Пожар повредил внутреннюю отделку квартиры, потолок, мебель, стены и личные вещи жильцов.