2019-01-24T15:38:43+03:00
Происшествия

В Щелкино горела квартира в пятиэтажном жилом доме

Эвакуировали 10 человек [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Пожар произошел в квартире на четвертом этаже. Фото: пресс-служба МЧС по КрымуПожар произошел в квартире на четвертом этаже. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В Щелкино 24 января загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 11.44, уточнили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Пожарные по прибытии эвакуировали десять человек, среди них были и дети.

Огонь уничтожил личные вещи владельцев квартиры

Огонь уничтожил личные вещи владельцев квартиры

- Пожар произошел в одной из квартир на 4 этаже, - рассказал Министр. - Для борьбы с огнем была выполнена подача двух водяных стволов: посредством трехколенной лестницы в оконный проем четвертого этажа, а также через подъезд к очагу огня, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В течение 20 минут огонь потушили, площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Пожар повредил внутреннюю отделку квартиры, потолок, мебель, стены и личные вещи жильцов.

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