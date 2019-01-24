Судебное заседание по делу Шабанова перенесли: у пострадавшего случился инфаркт

СЕГОДНЯ 16:45 2019-01-24T17:55:54+03:00

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В Железнодорожном суде Симферополя очередное заседание по делу Александра Шабанова началось без потерпевшего - Олега Батищева.

- 21 января Олег Викторович попал в больницу, - сказал адвокат потерпевшего.

- Как?! 21-ого же было заседание, - спросил судья.

- Да, спустя 2-3 часа у него и случился инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь третьей стадии, - объяснил защитник. – В телефонном режиме мы общаемся и просим, перенести заседание примерно на неделю.

Суд поддержал ходайство.

Директора горпарков Симферополя Александра Шабанова, обвиняют в том, что 21 мая прошлого года он избил деревянной дубинкой замдиректора МУП «Объединение парков культуры и отдыха» Олега Батищева. Ссора, как говорят свидетели, случилась в Гагаринском парке. В итоге пострадавшего госпитализировали, прооперировали и удалили селезенку.

Если директора парков признают виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы. Батищеву также запросил миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба и плюс более 71 тысячи рублей за лекарства и адвоката.