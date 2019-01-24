2019-01-24T17:55:54+03:00
Происшествия

Судебное заседание по делу Шабанова перенесли: у пострадавшего случился инфаркт

В больницу мужчина попал после очередного судебного разбирательства
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Заседания проходят в Железнодорожном районном суда Симферополя.Заседания проходят в Железнодорожном районном суда Симферополя.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Железнодорожном суде Симферополя очередное заседание по делу Александра Шабанова началось без потерпевшего - Олега Батищева.

- 21 января Олег Викторович попал в больницу, - сказал адвокат потерпевшего.

- Как?! 21-ого же было заседание, - спросил судья.

- Да, спустя 2-3 часа у него и случился инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь третьей стадии, - объяснил защитник. – В телефонном режиме мы общаемся и просим, перенести заседание примерно на неделю.

Суд поддержал ходайство.

Директора горпарков Симферополя Александра Шабанова, обвиняют в том, что 21 мая прошлого года он избил деревянной дубинкой замдиректора МУП «Объединение парков культуры и отдыха» Олега Батищева. Ссора, как говорят свидетели, случилась в Гагаринском парке. В итоге пострадавшего госпитализировали, прооперировали и удалили селезенку.

Если директора парков признают виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы. Батищеву также запросил миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба и плюс более 71 тысячи рублей за лекарства и адвоката.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе обвиняемому в убийстве жены отменили оправдательный приговор
Украина хочет в третий раз выставить "Норд" на продажу
В Севастополе будут судить директора лагеря «Ласпи», в котором отравились дети
В 2018 году аграриям удалось собрать 80 тысяч тонн винограда
25 января студенты смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад
В Щелкино горела квартира в пятиэтажном жилом доме
За 2018 год в Крыму удалось трудоустроить почти 1600 инвалидов
Больше десяти кораблей ЧФ вышли в море на учения
В Ленинском районе Крыма обезвредили две авиабомбы времен ВОВ
Ялтинский подросток попал на штраф за шутки с полицейскими
На месте горения двух иностранных судов в Черном море нет разлива нефтепродуктов
На севастопольской турбазе взорвут 50-килограммовую авиабомбу
Глухонемым севастопольским дворникам не платили зарплату почти полгода
В Симферопольском районе на пожаре спасли троих человек
В Симферопольском районе мошенники незаконно обналичили 2,5 миллиона рублей маткапитала
В центре Симферополя перевернулся реанимобиль: Есть пострадавшие
В Черном море третьи сутки горят танкеры-газовозы
Праздники закончились: В Симферополе разбирают елку
Набережную Ялты благоустроят: Там высадят кедры, сосны и можжевельники
Часть Симферополя до вечера осталась без света
Погода в Крыму на 24 января: днем потеплеет до +13
Суд в Симферополе отправил участника украинского нацбатальона под арест
На трассу "Таврида" высыпали 700 тонн противогололедных реагентов с начала года
В Симферополе ремонтируют водовод: часть города и района останется без воды
В центре Симферополя 24 января закроют для проезда часть улиц
Приют для животных в Симферополе достроят до конца года
«Они стоят у меня перед глазами»: Капитан иностранного судна после опознания тел матросов
В Симферополе за год планируют привести в порядок дорожную разметку