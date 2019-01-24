25 января студенты смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад

СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-24T16:48:06+03:00

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В пятницу, 25 января, все студенты смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад. Это приурочено к Татьяниному дню.

Как рассказали в пресс-службе сада, для этого гостю нужно будет предъявить студенческий билет.

Ребята смогут прогуляться по Верхнему и Нижнему паркам или парку Монтедор, Райскому саду или кактусовой оранжерее.

- Мы всегда рады видеть у себя любознательную молодежь, недаром каждый год Никитский ботанический сад является базовой площадкой для практики студентов из различных вузов страны. Мы хорошо представляем, чем дышат современные студенты, чего ждут от науки, и всегда рады видеть их у себя, как в гостях, так и на практике, а в дальнейшем, и на работе, - отметил директор сада РАН Юрий Плугатарь.

КОНКРЕТНО

Когда: 25 января

Во сколько: 9-00 до 16-00

Что будет интересного: в самый разгар зимы уже цветут зимоцвет, саркококка, жасмин голоцветковый, калина Фаррера и калина лавролистная, магония, набирают бутоны лавровишня и абрикос Муме, подснежники.