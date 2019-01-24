В 2018 году аграриям удалось собрать 80 тысяч тонн винограда

СЕГОДНЯ 17:27 2019-01-24T17:58:13+03:00

Это на 21% больше, чем в 2017 году

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В 2018 году валовый сбор винограда оказался больше на 21% больше, чем в 2017 году. Всего удалось собрать 80 тысяч тонн фруктов, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

- Урожайность в прошлом году составила 55 центнеров с гектара. В настоящее время уделяется большое внимание созданию интенсивных садов с обязательным применением современных систем капельного орошения. Сегодня в сельхозпредприятиях республики на капельном орошении находится более 4,5 тысячи гектаров садов, - подчеркнул профильный министр Андрей Рюмшин.

Кстати, за последние годы наблюдается положительная динамика посадки плодово-ягодных культур.

- Если в 2014 году было посажено 194 гектара, то в 2018 – 828 гектаров. Из них 776 гектаров садов, 12 гектаров ягод, 40 гектаров эфиромасличных культур, - добавили в пресс-службе.