2019-01-24T18:04:10+03:00
Происшествия

В Севастополе обвиняемому в убийстве жены отменили оправдательный приговор

Мужчине также приписывают распространение порнографических материалов
Галина КОВАЛЕНКО
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Судебный процесс идет в одном из районных судов Севастополя.Судебный процесс идет в одном из районных судов Севастополя.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе коллегия присяжных заседателей признала невиновным мужчину, обвиняемого в убийстве супруги и распространении порнографических материалов.

Севастопольский горсуд рассмотрел апелляционное представление прокурора и отменил приговор на основе оправдательного вердикта присяжных.

- Установлено, что в ходе рассмотрения дела допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые повлияли на содержание ответов, данных присяжными, и на вердикт в целом, - сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда

Уголовное дело об убийстве вернулось в Гагаринский райсуд на новое рассмотрение в ином составе суда.

В Севастополе идет проверка информации о том, что глухонемым дворникам фирма «СитиКомфортСервис» не отдала зарплату за 4 месяца. Пресс-служба Следственного управления сообщает, что сейчас идет тщательное изучение фактов.

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