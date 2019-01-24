В Севастополе обвиняемому в убийстве жены отменили оправдательный приговор
В Севастополе коллегия присяжных заседателей признала невиновным мужчину, обвиняемого в убийстве супруги и распространении порнографических материалов.
Севастопольский горсуд рассмотрел апелляционное представление прокурора и отменил приговор на основе оправдательного вердикта присяжных.
- Установлено, что в ходе рассмотрения дела допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые повлияли на содержание ответов, данных присяжными, и на вердикт в целом, - сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда
Уголовное дело об убийстве вернулось в Гагаринский райсуд на новое рассмотрение в ином составе суда.
В Севастополе идет проверка информации о том, что глухонемым дворникам фирма «СитиКомфортСервис» не отдала зарплату за 4 месяца. Пресс-служба Следственного управления сообщает, что сейчас идет тщательное изучение фактов.