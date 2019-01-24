Украина хочет в третий раз выставить "Норд" на продажу

СЕГОДНЯ 18:00 2019-01-24T18:04:06+03:00

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Российское судно «Норд», находящееся на Украине, снова хотят выставить на электронные торги, сообщают украинские СМИ.

- Сейчас осуществляются меры по организации проведения повторных электронных торгов, - сообщили в пресс-службе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Это уже третья попытка выставить сейнер на аукцион, два предыдущих раза не увенчались успехом. В первый раз было подано 12 заявок на участие в торгах, но ни один из потенциальных обладателей спорного судна не оплатил вступительный взнос, и автоматически не был допущен до участия в аукционе. «Норд» продавали почти за 1,63 миллиона гривен (более 58 тысяч долларов).

Второй раз за сейнер просили уже меньше - около 54 тысяч долларов. Только один желающий подал заявку на участие в аукционе, но гарантийный взнос для участия не был оплачен.