2019-01-24T18:04:06+03:00
Общество

Украина хочет в третий раз выставить "Норд" на продажу

Две предыдущих попытки выставить судно на аукцион не увенчались успехом
Надежда ДАЦЮК
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Российское судно «Норд», находящееся на Украине, снова хотят выставить на электронные торги, сообщают украинские СМИ.

- Сейчас осуществляются меры по организации проведения повторных электронных торгов, - сообщили в пресс-службе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Это уже третья попытка выставить сейнер на аукцион, два предыдущих раза не увенчались успехом. В первый раз было подано 12 заявок на участие в торгах, но ни один из потенциальных обладателей спорного судна не оплатил вступительный взнос, и автоматически не был допущен до участия в аукционе. «Норд» продавали почти за 1,63 миллиона гривен (более 58 тысяч долларов).

Второй раз за сейнер просили уже меньше - около 54 тысяч долларов. Только один желающий подал заявку на участие в аукционе, но гарантийный взнос для участия не был оплачен.

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