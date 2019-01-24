Симферопольский алиментщик задолжал своей дочери 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:05 2019-01-24T19:20:44+03:00

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Прокуратура Железнодорожного района города Симферополя проверила жалобу горожанки и выяснила, что отец ее ребенка не платит алименты. Мужчина уже задолжал кругленькую сумму, почти полмиллиона рублей, но категорически отказывается выполнять свои отцовские обязанности.

- Установлено, что местный житель обязан по решению суда выплачивать алименты на содержание дочери, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК. - Однако своих обязательств не выполнял, никаких мер для погашения задолженности в размере почти 500 тыс. рублей не предпринимал.

Не обращал мужчина внимание и на предупреждение судебных приставов.

На нерадивого отца завели уголовное дело за злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей. По ч. 1 ст. 157 Уголовного Кодекса РФ ему грозит лишение свободы на срок до одного года.