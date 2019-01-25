2019-01-25T07:31:36+03:00
Общество

Погода в Крыму на 25 января: облачно, без осадков и до +10 градусов тепла

Порывы ветра до 14 метров в секунду
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Вид с горы Митридат в КерчиВид с горы Митридат в КерчиФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе 25 января переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Севастополе в пятницу также переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12 градусов.

На Южном берегу Крыма сегодня без осадков, переменная облачность. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°,а днем +8…+10°.

В Керчи 25 января также без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +8…+10°.

Кстати, тепло в Крыму будет до конца недели, в субботу и воскресенье +11 градусов.

Опасные метеорологические являния на полуострове не ожидаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На крымской «Тавриде» столкнулись два грузовика
Истребители с крымского аэродрома участвуют в тренировке ракетных катеров
Строительство Евпаторийской развязки завершают в июне 2019 года
Сантехник из Симферополя выиграл миллион рублей
В Симферополе убирают и ремонтируют Евпаторийское шоссе
Симферопольский алиментщик задолжал своей дочери 500 тысяч рублей
В Севастополе обвиняемому в убийстве жены отменили оправдательный приговор
Украина хочет в третий раз выставить "Норд" на продажу
В Севастополе будут судить директора лагеря «Ласпи», в котором отравились дети
В 2018 году аграриям удалось собрать 80 тысяч тонн винограда
25 января студенты смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад
Судебное заседание по делу Шабанова перенесли: у пострадавшего случился инфаркт
В Щелкино горела квартира в пятиэтажном жилом доме
За 2018 год в Крыму удалось трудоустроить почти 1600 инвалидов
Больше десяти кораблей ЧФ вышли в море на учения