Погода в Крыму на 25 января: облачно, без осадков и до +10 градусов тепла
В Симферополе 25 января переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градусов, днем +10…+12 градусов.
В Севастополе в пятницу также переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12 градусов.
На Южном берегу Крыма сегодня без осадков, переменная облачность. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°,а днем +8…+10°.
В Керчи 25 января также без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +8…+10°.
Кстати, тепло в Крыму будет до конца недели, в субботу и воскресенье +11 градусов.
Опасные метеорологические являния на полуострове не ожидаются.