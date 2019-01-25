В Симферополе убирают и ремонтируют Евпаторийское шоссе

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-25T09:29:39+03:00

Все работы должны завершиться до конца недели. Фото: пресс-служба "Крымавтодора"

Там уже очистили дорожные знаки и барьерное ограждение

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Дорожники крымской столицы начали уборку Евпаторийского шоссе, которое проходит мимо терминала аэропорта «Симферополь». Работы начались 23 января и должны завершиться в течение трех дней, рассказали в пресс-службе "Крымавтодора"

Дорожники уже убрали мусор на 52 километрах дороги.

- Специалисты выполнили очистку дорожных знаков, светоотражающих элементов и барьерного ограждения от грязи и пыли, - добавили в "Крымавтодоре"

Комбинированные дорожные машины с увлажнителем убрали грязь и с бордюрного ограждения.

А сотрудники «Крымавтодора» провели ямочный ремонт на 1 километре дороги и отвели с трассы воду.

Напомним, в Симферополе за год планируют привести в порядок дорожную разметку. До конца недели проведут комплексное обследование городских дорог, чтобы обнаружить проезжие части, испорченные непогодой.