В Симферополе убирают и ремонтируют Евпаторийское шоссе
Дорожники крымской столицы начали уборку Евпаторийского шоссе, которое проходит мимо терминала аэропорта «Симферополь». Работы начались 23 января и должны завершиться в течение трех дней, рассказали в пресс-службе "Крымавтодора"
Дорожники уже убрали мусор на 52 километрах дороги.
- Специалисты выполнили очистку дорожных знаков, светоотражающих элементов и барьерного ограждения от грязи и пыли, - добавили в "Крымавтодоре"
Комбинированные дорожные машины с увлажнителем убрали грязь и с бордюрного ограждения.
А сотрудники «Крымавтодора» провели ямочный ремонт на 1 километре дороги и отвели с трассы воду.
Напомним, в Симферополе за год планируют привести в порядок дорожную разметку. До конца недели проведут комплексное обследование городских дорог, чтобы обнаружить проезжие части, испорченные непогодой.