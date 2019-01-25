2019-01-25T09:29:39+03:00
Общество

В Симферополе убирают и ремонтируют Евпаторийское шоссе

Там уже очистили дорожные знаки и барьерное ограждение
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Все работы должны завершиться до конца недели. Фото: пресс-служба "Крымавтодора"Все работы должны завершиться до конца недели. Фото: пресс-служба "Крымавтодора"
Изменить размер текста:

Дорожники крымской столицы начали уборку Евпаторийского шоссе, которое проходит мимо терминала аэропорта «Симферополь». Работы начались 23 января и должны завершиться в течение трех дней, рассказали в пресс-службе "Крымавтодора"

Дорожники уже убрали мусор на 52 километрах дороги.

- Специалисты выполнили очистку дорожных знаков, светоотражающих элементов и барьерного ограждения от грязи и пыли, - добавили в "Крымавтодоре"

Комбинированные дорожные машины с увлажнителем убрали грязь и с бордюрного ограждения.

А сотрудники «Крымавтодора» провели ямочный ремонт на 1 километре дороги и отвели с трассы воду.

Напомним, в Симферополе за год планируют привести в порядок дорожную разметку. До конца недели проведут комплексное обследование городских дорог, чтобы обнаружить проезжие части, испорченные непогодой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На крымской «Тавриде» столкнулись два грузовика
Истребители с крымского аэродрома участвуют в тренировке ракетных катеров
Строительство Евпаторийской развязки завершают в июне 2019 года
Сантехник из Симферополя выиграл миллион рублей
Погода в Крыму на 25 января: облачно, без осадков и до +10 градусов тепла
Симферопольский алиментщик задолжал своей дочери 500 тысяч рублей
В Севастополе обвиняемому в убийстве жены отменили оправдательный приговор
Украина хочет в третий раз выставить "Норд" на продажу
В Севастополе будут судить директора лагеря «Ласпи», в котором отравились дети
В 2018 году аграриям удалось собрать 80 тысяч тонн винограда
25 января студенты смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад
Судебное заседание по делу Шабанова перенесли: у пострадавшего случился инфаркт
В Щелкино горела квартира в пятиэтажном жилом доме
За 2018 год в Крыму удалось трудоустроить почти 1600 инвалидов
Больше десяти кораблей ЧФ вышли в море на учения