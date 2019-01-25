2019-01-25T10:07:41+03:00
Общество

Сантехник из Симферополя выиграл миллион рублей

Геннадий Федоров на выигрыш отремонтировал дом и купил машину
Галина КОВАЛЕНКО
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Геннадий Федоров. Фото: пресс-служба «Столото»Геннадий Федоров. Фото: пресс-служба «Столото»
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Крымчанин Геннадий Федоров живет в Симферополе. Мужчине, который работает простым слесарем-сантехником, здорово повезло. Он купил лотерейный билет и стал обладателем солидного выигрыша в 1 000 000 рублей. На эти деньги он купил автомобиль, привел в порядок крышу на своем домовладении. И хочет свозить жену на отдых в дальние заморские страны.

- Я просто верил, что мне однажды повезет в лотерее! - рассказал Геннадий.

Как же выиграть миллион?!

Особых секретов, как говорит победитель, нет: он просто всегда доверял продавцу вытягивать из пачки билеты.

Житель столицы региона считает, что просто нужно быть настойчивым, верить в свою счастливую звезду и вести здоровый образ жизни. Ведь билеты он покупал на деньги, которые сэкономил на сигаретах. Мужчина бросил курить и вот, пожалуйста, получил за такой шаг солидный выигрыш.

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