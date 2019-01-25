Строительство Евпаторийской развязки завершают в июне 2019 года
В Симферополе строительство Евпаторийской развязки завершают в июне текущего года. Сейчас подрядчик проводит работы по обустройству съезда из крымской столицы в Ялту. Эти работы должны закончиться уже в апреле, сообщили в «Службе автомобильных дорог».
- На завершающей стадии работы по строительству надземного пешеходного перехода, установить металлическое барьерное ограждение, шумовые экраны, остановочные павильоны, - добавили в пресс-службе.
После этого подрядчик должен нанести разметку и установить освещение.
По заключенному госконтракту, обозначенный срок окончания работ - декабрь 2018 года.
- После выполнения всех работ подрядчик заплатит штраф за несвоевременное завершение работ. Сумма контракта составляет более одного миллиарда рублей, - резюмировали в «САБ».
Кстати, сейчас сотрудники "Крымавтодора" проводят уборку и ремонт Евпаторийского шоссе.