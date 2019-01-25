Истребители с крымского аэродрома участвуют в тренировке ракетных катеров

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-25T10:03:11+03:00

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Ракетные катера Черноморского флота провели совместные тренировки с истребительной авиацией: двум истребителям морской авиации СУ-30СМ, базирующихся на одном из аэродромов Крыма, выполняли роль условного противника.

- Ракетные катера «Набережные челны» и «Ивановец» Черноморского флота провели учение по противовоздушной обороне, - сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В морском полигоне Черного моря прошли учебные зенитные артиллерийские стрельбы.

Расчеты ракетных катеров «Набережные Челны» и «Ивановец» обнаружили цели и "уничтожили" их, то есть выполнили практические зенитные артиллерийские стрельбы по воздушной мишени.

- Катера вышли в море в рамках проверки боевой готовности в соответствии с планом боевой подготовки флота, - отметили в ведомстве.

Учения прошли успешно.