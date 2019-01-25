2019-01-25T10:38:22+03:00
Общество

На крымской «Тавриде» столкнулись два грузовика

Один из водителей заснул за рулем
Александра КОРШУНОВА
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Информации о пострадавших нет. Фото: "Автопартнер Крым"/ВконтактеИнформации о пострадавших нет. Фото: "Автопартнер Крым"/Вконтакте
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На трассе "Таврида", в районе села Ленинское, столкнулись два грузовика. Очевидцы в группе "Автопартнер Крым" рассказывают, что водитель ночью заснул за рулем и выскочил на встречную полосу.

Помимо двух грузовых автомобилей, пострадала еще и легковушка.

Информации о пострадавших пока нет.

Авария на трассе "Таврида": Водитель заснул за рулем.На трассе "Таврида", в районе села Ленинское, столкнулись два грузовика и легковушка. Видео: "Автопартнер Крым"/Вконтакте

- Раньше была "трасса смерти" Николевская, теперь "Таврида"? Увидели хорошую дорогу и теперь "летают"! - возмущается один из пользователей соцсети.

Напомним, на трассе "Таврида" в январе уже несколько раз случались аварии с участием грузовиков. Так, 15 января там столкнулся грузовой автомобиль и микроавтобус. В МВД проводят проверку по факту ДТП.

А через несколько дней на федеральной дороге грузовой автомобиль улетел в кювет. Водителя госпитализировали.

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