Двое украинцев пытались попасть в Крым без документов
С начала 2019 года двое украинцев пытались попасть в Крым без документов. Так, 46-летний гражданин соседней страны, выехал из Крыма в Херсон, чтобы продлить действие своего национального паспорта. По возвращении на полуостров, он просто предъявил справку, не дождавшись, пока ему сделают паспорт.
Второй украинец - 38-летний мужчина. Рассказал, что на Украине он потерял свой паспорт, и тоже показал пограничникам только справку.
- После разъяснения требований российского законодательства оба гражданина привлечены к административной ответственности, - добавили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму.
Всего за прошлый год к ответственности привлекли 110 человек за нарушение российского законодательства.
Кстати, на Украину не пустили 8 росийских моряков из-за поездки в Крым. Членов экипажа оштрафовали и запретили три года посещать незалежную.