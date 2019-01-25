2019-01-25T11:13:57+03:00
Общество

Двое украинцев пытались попасть в Крым без документов

Их привлекли к административной ответственности
Александра КОРШУНОВА
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За прошлый год так границу пытались пересечь 110 человекЗа прошлый год так границу пытались пересечь 110 человекФото: Анастасия ЖУКОВА
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С начала 2019 года двое украинцев пытались попасть в Крым без документов. Так, 46-летний гражданин соседней страны, выехал из Крыма в Херсон, чтобы продлить действие своего национального паспорта. По возвращении на полуостров, он просто предъявил справку, не дождавшись, пока ему сделают паспорт.

Второй украинец - 38-летний мужчина. Рассказал, что на Украине он потерял свой паспорт, и тоже показал пограничникам только справку.

- После разъяснения требований российского законодательства оба гражданина привлечены к административной ответственности, - добавили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

Всего за прошлый год к ответственности привлекли 110 человек за нарушение российского законодательства.

Кстати, на Украину не пустили 8 росийских моряков из-за поездки в Крым. Членов экипажа оштрафовали и запретили три года посещать незалежную.

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