Крымское представительство МИД РФ подготовило документы для моряков сгоревших танкеров

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-25T12:02:01+03:00

Пакет необходимых бумаг для возращения на родину спасшимся выдадут со дня на день

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Представители министерства иностранных дел РФ в Симферополе сразу же, как только экипажи сгоревших танкеров доставили на сушу, занялись оформлением необходимых бумаг – ведь граждан Турции и Индии достали из Черного моря без документов.

- Документы на выходе, - сообщил «КП-Крым» Олег Родивилов, исполняющий обязанности временного представителя МИДа России в Симферополе. - Мы ожидаем выдачу документов со дня на день, с часа на час.

Олег Родивилов отметил, что ничего форс-мажорного в восстановлении документов нет: - Это стандартная процедура, - наш регион приморский и у нас не один, не два, а целых пять портов, которые в Крыму курирует наше ведомстве. Такие случая, как утрата документов, проблемы с плавсоставом, судном, грузом – это наша будничная работа.

Возвращением на родину будут заниматься уже другие структуры. Возможно в этом вопросе проявит инициативу судовладелец или профсоюзная организация, если моряки в ней состояли.

Восемь граждан Турции и четыре Индии попали в 1-ую городскую больницу Керчи после того, как танкеры, на которых они работали, загорелись в нейтральных водах в районе Керчи. Также в морг Керчи доставили 10 тел погибших моряков. Еще десять человек не удалось найти в водах Черного моря.